بالفيديو .. سائق ” سكوتر ” صيني ينجو بأعجوبة بعد اصطدامه بسيارتين على التوالي

ضبطت كاميرات المراقبة في شوارع مدينة شانغاو الصينية بمقاطعة جيانغشي اصطدام سائق “سكوتر” بسيارتين.

ويظهر في مقطع الفيديو كيف أن السائق الذي كان يعبر مفترق الطرق يصطدم بسيارة تتحرك بسرعة عالية، و بعدها تصطدمه شاحنة سائقها لم يتمكن من كبح الفرامل.

وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية، كان سائق “السكوتر”، يعبر التقاطع عندما كانت الاشارة حمراء، و لحسن الحظ لم يصب الرجل بإصابات بليغة إنما فقط بجروح طفيفة.