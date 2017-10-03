باولينيو يؤكد دور ميسي في انضمامه لبرشلونة

أكد اللاعب الدولي البرازيلي #باولينيو حقيقة الأخبار المتداولة، في الأسابيع القليلة الماضية، حول وقوف النجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي وراء انضمامه لنادي #برشلونة الإسباني، في “الميركاتو” الصيفي الفارط.

واعترف باولينيو، في مقابلة مع صحيفة “إل بيريوديكو دي كتالونيا” الإسبانية، بأنه قبل بدء المفاوضات الرسمية بين برشلونة وناديه السابق، غوانغزو إيفرغراند الصيني، شجعه ميسي على الانتقال للنادي الكاتالوني.

وقال باولينيو، وفق ما اوردت صحيفة إيلاف: “حدث الأمر خلال المباراة الودية أمام الأرجنتين في يونيو الماضي”.

وأضاف موضحا أنه في وقت كان يستعد فيه هو وزميله ويليان لتسديد ركلة احتسبت لصالح منتخب البرازيل: “رأيت ميسي خلفي واقترب مني شيئا فشيئا ثم قال لي “سنذهب لبرشلونة أم لا؟”.

وتابع باولينيو: “قلت له إذا كنت تريدني أن انتقل للبارسا فأنا موافق، سأذهب”، مضيفا “شعرت بتوتر شديد لدرجة أنني طلبت من ويليان تسديد الركلة بدلا مني، وعقب المباراة تبادلت القميص مع ميسي”.

يُشار أنّ متوسط الميدان باولينيو قد انضم رسمياً لبرشلونة في أواخر شهر أغسطس الماضي، قادماً من نادي غوانغزو إيفرغراند الصيني، مقابل 40 مليون يورو.