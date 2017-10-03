بايرن ميونيخ يؤكد أن إصابة ريبيري في الركبة ستبعده عن الملاعب لأسابيع

بايرن ميونيخ يؤكد أن إصابة ريبيري في الركبة ستبعده عن الملاعب لأسابيع

أكد نادي #بايرن_ميونيخ بطل الدوري الالماني لكرة القدم في المواسم الخمسة الماضية، ان لاعب وسطه الفرنسي #فرانك_ريبيري سيبتعد عن الملاعب “لأسابيع” بسبب تعرضه لتمزق في أحد اربطة الركبة.

وخرج ريبيري في الدقيقة 62 من المباراة التي تعادل فيها بايرن مع هرتا برلين 2-2 الاحد برغم تقدمه 2-صفر في المرحلة السابعة من الدوري الالماني، بسبب اصابة قوية تعرض لها دون احتكاك بأحد.

وفي بيان أكد النادي البافاري ان الركبة اليسرى التي تعرض ريبيري للاصابة بها، “ستتم معالجتها بشكل متأن وإراحتها لأسابيع”، ما يعني في الوقت نفسه ان اللاعب لن يخضع لعملية جراحية.

وأوضح النادي ان لاعبه البالغ 34 عاما، بدأ برنامج تأهيل، وسيتم اتخاذ القرار في مرحلة لاحقة بشأن جدول العلاج والتدريب الذي سيخضع له بحسب تجاوبه وتعافيه من الاصابة.

ونقل بيان النادي عن رئيسه التنفيذي كارل هاينتس رومينيغه قوله “نأسف لتعرض فرانك للاصابة. نتمنى له تعافيا سريعا وجيدا”.

وكانت تقارير صحافية أشارت في وقت سابق الاثنين الى ان ريبيري قد يغيب عن الملاعب لفترة تصل الى ثلاثة أشهر.

وأفادت قناة “سكاي” ان ريبيري تعرض الى تمزق في احد اربطة ركبته اليسرى وانه سيبتعد لفترة تتراوح بين شهرين وثلاثة اشهر، مشيرة الى انه لن يخضع لعملية جراحية.

وقال ريبيري في مطار ميونيخ عقب العودة من برلين “اشعر بكثير من الالم ولا تبدو الامور جيدة، فالرباط الخارجي ربما تعرض لضرر، وآمل الا يكون الامر اسوأ من ذلك”. ( AFP )