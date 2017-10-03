تركيا : القبض على 6 نساء سوريات بشبهة الانتماء لـ ” منظمة محظورة “

قالت وكالة أنباء الأناضول، إن سلطات ولاية هطاي التركية، الثلاثاء، “أوقفت 6 نساء للاشتباه بصلتهن بتنظيم ب ي د (وحدات الحماية الكردية)”، الذي تعتبره تركيا امتداداً لمنظمة “بي كا كا الإرهابية المحظورة”.

وذكرت الوكالة أن أفراد الشرطة والدرك في الولاية تلقوا معلومات استخباراتية تفيد بوجود 6 نساء في منطقة قرقخان يشتبه في انتمائهن لتنظيم “ب ي د”.

وفور تلقي المعلومة، بدأت الشرطة بملاحقة سيارة تجارية بداخلها 17 أجنبيا، وأوقفتها في حي طوب بوغازي التابع لمنطقة قرقخان.

ولدى التحقيقات الأولية تبيّن أنّ النساء الستة المشتبهات، يحملن الجنسية السورية ودخلن الأراضي التركية بطرق غير قانونية.

وتم اقتياد المشتبهات إلى مقر مكافحة الإرهاب في الولاية لاستكمال التحقيق معهن، بينما تمّ جلب الأشخاص البقية إلى مركز الهجرة في هطاي، لترحيلهم إلى سوريا. (ANADOLU)