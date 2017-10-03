” تركيا تفكر بإزالة هذا التهديد بشكل كامل ” .. جاويش أوغلو : يجب تطهير مدينة عفرين من ” ذراع بي كا كا الإرهابية “

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه “يتوجب تطهير مدينة عفرين من عناصر (ي ب ك) الذراع السوري لمنظمة (بي كا كا) الإرهابية”.

جاء ذلك خلال استضافته في وكالة الأناضول اليوم الثلاثاء.

وشدد أوغلو على أن تركيا “لن تسمح بتشكيل كيان إرهابي (شمالي سوريا)؛ فتشكيل حزام إرهابي على الجانب الآخر من حدودنا يشكل خطرًا على تركيا”.

وبين أن تواجد “ي ب ك” شمالي سوريا “يشكل خطراً وتهديداً أيضا على وحدة الأراضي السورية”.

وأشار إلى أن تركيا ترد بالمثل على أي هجمات تأتي إليها من عفرين، مؤكداً أن بلاده تفكر في إزالة هذا التهديد بشكل كامل.

وأكد جاويش أوغلو أنه لا يوجد أي فرق بين تنظيم “ي ب ك” ومنظمة “بي كا كا”، وشدد على أن أي دعم يقدم لتنظيم “ي ب ك” يشكل خطراً على تركيا.

وبخصوص الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السورية، لفت جاويش أوغلو إلى أن التوصل إلى اتفاق في أستانة لا يكفي، بل ينبغي رؤية تطبيق ذلك الاتفاق على الأرض.

وأوضح أن المراقبين الأتراك سيقومون بمهامهم في محافظة إدلب، بينما سيتولى مراقبون روس مهامهم خارج إدلب، وفي بعض المناطق المحددة الأخرى سيكون فيها مراقبون إيرانيون وروس؛ وذلك لمنع الاستفزارات.

وأوضح أنه من أجل تحقيق حل سياسي بشكل كامل في سوريا ينبغي أولاً وقف تام للاشتباكات هناك. (ANADOLU)