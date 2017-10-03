تعرف على 10 أطعمة مهمة لصحة العين

يعاني العديد من الأشخاص من ضعف الرؤية أو تشوشها، والاهتمام الجيد بالعينين له دور حيوى فى الحفاظ على صحتهما. ويشكل الغذاء المناسب والصحي جزءاً لا يتجزأ من صحة العينين.

وذكرت مجلة “فرويندين” الألمانية أنه يمكن الحفاظ على صحة العين وتعزيزها من خلال تناول الأطعمة التالية :

1. الفلفل الأحمر النيئ: يزخر الفلفل الأحمر بفيتامين C الهام للأوعية الدموية في العين، والذي يساعد في الوقاية من الكاتاراكت (المياه البيضاء).

ويمكن إمداد الجسم بهذا الفيتامين أيضا من خلال تناول القرنبيط والفراولة والبابايا، ولكن يتعين تناول هذه الأطعمة في صورة نيئة؛ حيث إن الحرارة تدمر فيتامين C. ويتميز الفلفل الأحمر أيضا باحتوائه على فيتامينات A وE المهمة أيضا للرؤية.

2. بذور دوار الشمس والمكسرات: يحتوي 30 جرام من بذور دوار الشمس أو اللوز على نصف كمية فيتامين E، التي يحتاجها جسم الشخص البالغ خلال اليوم. ويساهم فيتامين E مع بعض العناصر الغذائية الأخرى في إبطاء عملية التنكس البقعي المرتبط بالتقدم العمر، كما أن كميات كافية من فيتامين E يمكن أن تمنع الإصابة بالكاتاراكت.

3. الخضروات الورقية الداكنة: تزخر الخضروات الورقية الداكنة، مثل السبانخ والكرنب بفيتامين C وفيتامين E والكاروتينات المعروفة باسم “اللوتين” و”الزياكسانثين”، والتي تحد من خطر الإصابة بأمراض العيون المزمنة، مثل التنكس البقعي والكاتاراكت، كما أنها تحمي الشبكية من الضوء الأزرق الضار وما يعرف بالجذور الحرة (Free Radicals)، التي تهاجم الخلايا.

4. السلمون: تحتاج شبكية العين إلى الأحماض الدهنية أوميغا 3، لكي تؤدي وظيفتها بشكل صحيح. وتوجد الأحماض الدهنية في الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة وفواكه البحر. ويحمي حمض “DHA” وحمض “EPA” من التنكس البقعي والجلوكوما (المياه الزرقاء).

5. البطاطا الحلوة: الثمار البرتقالية، مثل البطاطا الحلوة والجزر والشمام والمانجو والمشمش، تحتوي على كمية كبيرة من البيتا كاروتين، التي تساعد العين على التكيف مع الظلام، وحمايتها من “العشى” (عدم قدرة العين على رؤية الأشياء بوضوح في الليل)، كما أن البطاطا الحلوة تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين C وكمية قليلة من فيتامين E.

6. البيض: يمتاز صفار البيض بأنه غني بالكاروتينات، لذا فهو مفيد لصحة العين.

7. اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والمحار: يعد الزنك من العناصر الهامة لنقل فيتامين A لشبكية العين، وهو العنصر الهام لبناء صبغة الميلانين الواقية. ويحتوي المحار على كميات كبيرة من الزنك تفوق أي طعام آخر. ويمكن الحصول على الزنك أيضا من خلال تناول لحوم البقر أو الدجاج.

8. الفاصولياء والبقوليات: يمكن للنباتيين الحصول على الزنك من الحمص، واللوبياء، والفاصولياء والعدس.

9. القرع العسلي: يمتاز القرع العسلي بأنه غني بالكاروتينات، والنوع الصيفي منه غني بفيتامين C والزنك، أما القرع الشتوي فيحتوي على الكثير من فيتامين C و A والأحماض الدهنية أوميجا 3.

10. البروكلي: يحتوي البروكلي على مزيج جيد من المواد الغذائية المهمة لصحة العين، منها بيتا كاروتين وفيتامين C وفيتامين E، علاوة على العديد من المواد المضادة للأكسدة، والتي تحمي الخلايا من الجذور الحرة. ( DPA )