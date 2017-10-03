دراسة : شريحة الليمون على كوب العصير أكبر خطر على الصحة !

يعشق الكثير من الناس تناول العصير من كوب به قطع من الثلج، أو تُزَيّن حافته شريحة من الليمون؛ لكن ربما يغير هؤلاء رأيهم بعد النتائج الخطيرة التي كشفت عنها دراسة بجامعة كليمسون بولاية كارولاينا الجنوبية في الولايات المتحدة، والتي أكدت أن تزيين أكواب العصائر بشرائح الليمون ينقل إلى الإنسان 100% من البكتريا الضارة.

وقالت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية وفق ما اوردت صحيفة سبق السعودية: “إن الدراسة التي قام بها الباحثان بول دوسون ووسام الجداوي من علماء التغذية بالجامعة، أكدت أن شريحة الليمون الرطبة بالماء على حافة كوب العصير، تنقل 100% من جرثومة الأمعاء الغليظة الضارة، سواء الموجودة في الكوب أو من يد واضع الشريحة أو سكين التقطيع أو أي سطح أو أداة لامستها؛ أما شريحة الليمون الجافة فتنقل 30% من هذه الجرثومة، التي تتسبب في الإسهال”.

وتضيف الصحيفة أن الدراسة أجريت على طرق تزيين أكواب العصائر في 21 مطعماً، وكشفت أن 69% من شرائح الليمون كانت ملوثة ببكتريا وجراثيم من الإنسان.

أما عن قطع الثلج فالأمر أسوأ؛ حيث تنقل قطع الثلج جراثيم و بكتيريا ضارة أكثر مما تنقل شرائح الليمون، ووجدت الدراسة أن قطعة الثلج الموضوعة في الكوب يدوياً تحمل 67% من الجراثيم التي على اليد؛ بينما تحمل قطعة الثلج الموضوعة بماسك 83% من الجراثيم الموجودة على الماسك.