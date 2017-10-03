دمشق : ” وكالات مزورة تطلق النساء خارج البلاد دون علمهن ” !

نقلت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، عن مصدر قضائي قوله، إن يتم التحقيق “في الكثير من الوكالات المزورة بعضها تم استخدامها في حالات طلاق لنساء هن خارج البلاد من دون علمهن، مؤكداً أن معظم حالات التزوير يتم تمت في الوكالات التي قدمت إلى المحاكم الشرعية لارتباطه المباشر في الكثير من الأمور التي تخص المواطنين من زواج وطلاق ووصاية وغيرها من الأمور الشرعية”.

وذكر المصدر الذي لم تسمه الصحيفة أنه “تم طلب بيان مغادرة لأصحاب الوكالات التي من المفترض أن تكون بأسمائهم فتبين أنهم غادروا البلاد قبل تنظيمها ومن ثم ليس لديهم علم بها إطلاقاً”.

وأضاف: “إن معظم حالات التزوير تتم في الوكالات النقابية وهي التي يتم بموجبها توكيل المواطن للمحامي في متابعة إجراءات تخصه، مؤكداً أن نسبة تزوير الوكالات العدلية وهي التي تتم بتوكيل مواطن لآخر قليلة جداً باعتبار أنها أصبحت مؤتمتة ومن ثم فإن كشف حالات التزوير أصبح سهلاً.

وبين أن “الكثير من حالات التزوير تتم في ريف دمشق، مرجعاً السبب لعدم وجود مركز عدلية كما هو الحال في دمشق التي لها مركز عدلية خاص بها، ومشيراً إلى أن هناك أشخاصاً يحصلون على وثائق خاصة بآخرين مثل الهوية الشخصية ويتم بموجبها تنظيم الوكالة”.

وأشار المصدر إلى أن حالات تزوير الوكالات بشكل عام ازدادت في الأزمة نتيجة مغادرة الكثير من المواطنين خارج البلاد ثم ترك عقاراتهم من دون أن يتابعوها ما فتح المجال للمزورين بتزوير الوكالات وبيع الكثير من العقارات للمغتربين.