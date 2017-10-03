روبن ساخراً : التدريبات التي يخوضها ابني أفضل من المران مع أنشيلوتي

روبن ساخراً : التدريبات التي يخوضها ابني أفضل من المران مع أنشيلوتي

سخر النجم الهولندي #أريين_روبن جناح نادي #بايرن_ميونخ الألماني من مدرب الفريق البافاري السابق كارلو أنشيلوتي.

ورفض روبن الدفاع عن أنشيلوتي بعد الخسارة التي تعرض لها البافاري من باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا تحت قيادته.

وبسؤاله حول رأيه في تدريبات الفريق تحت قيادة أنشيلوتي، أجاب روبن في تصريحات نقلتها شبكة رياضة 365 عن صحيفة “مترو” الإنكليزية: “أساليب التدريب في الأكاديمية التي يتدرب فيها ابني أفضل من التدريب تحت قيادة أنشيلوتي”.

وذكرت الصحيفة أن تشابي ألونسو وفيليب لام لاعبي البافاري السابقين أعلنا اعتراضهما الموسم الماضي للإدارة على طريقة التدريب تحت قيادة الإيطالي.

جدير بالذكر أن إدارة البافاري قامت بإقالة أنشيلوتي الخميس الماضي بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق الألماني من باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.