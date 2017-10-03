روسيا : السلطات الأمريكية “ وضعت يدها ” على قنصليتنا في سان فرانسيسكو

قالت روسيا، مساء الإثنين، إن السلطات الأمريكية “وضعت يدها” على قنصليتها العامة بمدينة سان فرانسيسكو، بعد تحطيم باب مبناها.

وقال بيان صادر عن وزراة الخارجية الروسية، أن “السلطات الأمريكية، فتشت مبنى القنصلية وبالرغم من تحذيراتنا، لم يتراجعوا عن خطتهم غير القانونية ولم يستمعوا إلى صوت المنطق”.

وتابع “لقد سيطروا بالكامل مبنى قنصليتنا في سان فرانسيسكو اليوم (الإثنين)”.

ولفت أن الولايات المتحدة “وضعت يدها على 5 مقرات دبلوماسية روسية بالقوة، في البلاد؛ اعتباراً من ديسبمبر/ كانون أول الماضي”.

وشدد البيان على أن روسيا تعتبر الموقف الأمريكي تجاهها “خطوة معادية”،مؤكداً أن موسكو تحتفظ بحق الرد بالمثل. (ANADOLU)