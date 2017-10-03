زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب جنوبي إيران

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، عصر الإثنين، منطقة بوشكان التابعة لمدينة دشتستان في محافظة بوشهر جنوبي إيران.

وأعلن مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيو فيزياء التابعة لجامعة طهران أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقال مساعد حاكم دشتستان، عبدالحميد كريم آزاد، في تصريحات لوكالة إرنا إنه لم ترد بعد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

ويأتي هذا الزلزال بعدما ضرب آخر بقوة 4.6 درجات إحدى مناطق محافظة هرمز جان جنوبي إيران صباح أول أمس السبت.

ونظرا لوقعها فوق منطقة فوالق رئيسية، تتعرض إيران لزلازل ، كان أكثرها دموية زلزالان، ضرب أحدهما محافظتي جيلان وزانجان شمال غرب إيران في شهر يونيو/حزيران عام 1990وبلغت قوته 7.7 درجات وأسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 آلف اخرين. وضرب الثاني مدينة بام جنوبي البلاد في ديسمبر/كانون الأول عام 2003 وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص.(DPA)