سفينة تركية تنقذ 75 لاجئاً من الغرق بين صقلية و بيلوس

سفينة تركية تنقذ 75 لاجئاً من الغرق بين صقلية و بيلوس

أنقذ طاقم سفينة تابعة لشركة تركية 75 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب انجرف بهم فى المنطقة الواقعة بين جزيرة صقلية الايطالية ومدينة بيلوس اليونانية، بمياه البحر المتوسط.

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها، آلقين قالقافان، الرئيس التنفيذي لشركة “توركون لاين” التركية التي تتبعها سفينة “إبراهام دَدَه” التي قامت بعملية الإنقاذ، الاثنين.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن عملية الإنقاذ تمت على بعد 40 ميل قبالة سواحل مدينة “بيلوس”، لافتًا أن تدخل سفينة شركته جاء بطلب مساعدة من خفر السواحل اليوناني.

ولفت أن السفينة كانت محملة بالحاويات، وفي طريقها من مدينة إزمير غربي تركيا إلى ميناء “الجزيرة الخضراء” الإسباني.

وأشار قالقافان أن عدد من تم إنقاذهم 75 شخصا، من بينهم 46 رجلًا و12 امرأة و15 طفلًا ورضيعان، دون ذكر أية تفاصيل بحق جنسياتهم.

وذكر أن المهاجرين غير الشرعيين تمت استضافتهم على متن السفينة، وتلبية احتياجاتهم من مأكل ومشرب، قبل تسليمهم للسلطات اليونانية التي اقتادتهم إلى ميناء مدينة “بيلوس”. (ANADOLU)