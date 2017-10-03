صحيفة ” بيلد ” تكشف أسماء المتمردين الخمسة ضد كارلو أنشيلوتي

كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية عن أسماء اللاعبين الخمسة في صفوف #بايرن_ميونيخ الذين لم يكونوا على علاقة جيدة مع المدرب المقال الإيطالي #كارلو_أنشيلوتي .

وكان أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونيخ قد اعترف بأن العلاقة الضعيفة بين أنشيلوتي و5 لاعبين من أصحاب الوزن الثقيل في صفوف بايرن، عجلت بإقالته من تدريب الفريق البافاري.

وقال هونيس أن كارلو أنشيلوتي والذي تمت إقالته الخميس بسبب سوء النتائج خسر 5 لاعبين في غرفة خلع الملابس وذلك في تصريحاته لإذاعة “FFH” الألمانية.

وأوضح هونيس “خسر أنشيلوتي 5 لاعبين وهذا لم يكن ليستمر معنا، عليك كمدرب عدم خسارة لاعبي فريقك؛ لهذا السبب قررنا التغيير”، وفقاً لصحيفة إيلاف، وأتم “دائما ما أقول أن الخطر الأكبر هو أن يكون العدو في غرفتك لذلك تعاملنا مع الأمر”.

ولم يكشف هونيس عن اللاعبين الخمسة، لكن صحيفة “بيلد” الألمانية أكدت أن هؤلاء اللاعبين هم: فرانك ريبيري، آريين روبن، جيروم بواتينغ، ماتس هومليز، توماس مولر.

وأشارت الصحيفة إلى ان أحد هؤلاء اللاعبين أظهر عدم رضاه عن المدرب علنا، وهو الفرنسي ريبيري الذي أعرب عن غضبه لجلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال.

وقال روبن بعد المباراة ردا على سؤال حول ما اذا كان جميع لاعبي بايرن راضون عن أنشيلوتي: “لن اجيب عن هذا السؤال”.

وكان الجناح الفرنسي قد رمى قميصه بعدما قام انشيلوتي بتبديله في مباراة اندرلخت البلجيكي في دوري ابطال أوروبا.

من جهته توماس مولر أبدى امتعاضه من عدم اشراكه أساسيا في مواجهة فيردر بريمن في الدوري الألماني.