صحيفة موالية : ” لجنة تحقيق روسية سورية لبنانية بعد قصف روسي أودى بحياة العشرات ” من عناصر حزب الله و النظام !

ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية الموالية لنظام بشار الأسد، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة أنه “تم تشكيل لجنة تحقيق ثلاثية روسية ــ سورية ــ لبنانية، مهمتها الكشف عن طبيعة الخطأ الذي أفضى إلى قصف أحد المواقع في منطقة حميمة في ريف حمص الشرقي، ما أدى لاستشهاد عدد كبير من القوات الرديفة للجيش العربي السوري”.

وقالت الصحيفة إنه “في حادثة هي الأولى من نوعها، من حيث حجم الخسائر البشرية، تسببت غارة جوية نفذها سلاح الجو الروسي على أحد المواقع في محيط بلدة حميمة في أقصى ريف حمص الشرقي، في استشهاد عشرات من عناصر القوات الحليفة العاملة إلى جانب الجيش السوري في البادية”.

وأوضحت الصحيفة، الثلاثاء، أنه “على الرغم من أن سنوات الحرب الماضية شهدت وقوع خسائر في الأرواح بنيران صديقة، غير أن عدد الشهداء الكبير الذي سببته الغارة، والمقدر بنحو 30، لم يكن مسبوقاً”.

وبحسب الصحيفة، فإن “المعلومات القليلة حول تفاصيل وقوع الغارة، تشير إلى أنها استهدفت أحد المواقع التي كانت تعمل القوات على تثبيت خطوط دفاعها فيها، بعد وقت قصير من سيطرتها عليها خلال العمليات التي تشهدها المنطقة المحيطة ببلدة حميمة”.

وفيما نفت أمريكا أي صلة لها بالغارة، قالت وسائل إعلام موالية إن “الجيش” وروسيا وحزب الله، لم يدلوا بأي تصريح رسمي حول الحادثة.