ظريف : مستعدون للحوار مع الرياض حول الخلافات الإقليمية

أبدى وزير الخارجة الإيراني محمد جواد ظريف، استعداد بلاده للحديث مع السعودية، حول القضايا الإقليمية.

وفي لقاء له مع قناة الجزيرة، قال ظريف إن طهران “مستعدة للحديث مع الرياض حول الخلافات الإقليمية” مشيراً إلى أن “إيران حاولت دائماً فرض الاستقرار في المنطقة، لكن السعودية والإمارات قوضتا ذلك”.

وقال ظريف إن “سياسات السعودية تجاه قطر غير إيجابية”، وذلك تعليقاً على الأزمة الخليجية، وأضاف: “لا يعجبنا ما يحدث بين السعودية والإمارات وقطر، لأن ذلك يؤذي المنطقة ويضرنا، لأننا جزء أساسي فيها ويهمنا استقرارها”.

واعتبر أن “محاولة خنق أي دولة أمر غير مقبول، وكنا سنتبنى الموقف نفسه إذا حاولت أي دولة فعل ذلك مع السعودية أو الإمارات أو البحرين”.

وقال ظريف إن “شعب اليمن يدفع ثمنا باهظا للحرب، وما يحدث هناك ليس من مصلحة السعودية والإمارات”.

