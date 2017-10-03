قابوس عمان يستقبل وزيراً إيرانياً في ظهور رسمي نادر ( فيديو )

في ظهور رسمي نادر، استقبل سلطان عمان، قابوس بن سعيد، وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الإثنين.

وأظهرت اللقطات المصورة السلطان قابوس، وهو في أواخر السبعينات من العمر، وهو يتحدث مع ظريف في حصن الشموخ بولاية منح إلى الجنوب الغربي من العاصمة مسقط.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إنه جرى خلال المقابلة “استعراض أوجه التعاون القائم بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات”.

ومن المقرر أن يزور ظريف قطر في ثاني محطات جولته الخليجية.

الجدير بالذكر أن السلطان قابوس، زار ألمانيا عدة مرات لإجراء فحوص طبية، مما أثار القلق بشأن الخلافة في البلد، وليس للسلطان أبناء ولم يعين علانية من سيخلفه.