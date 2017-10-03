كيلور نافاس يشرح سبب العقم التهديفي لكريستيانو

أشاد حارس مرمى #ريال_مدريد ، #كيلور_نافاس ، بزميله إيسكو ألاركون، صاحب هدفي الفوز في لقاء الفريق الأحد أمام إسبانيول، في الجولة السابعة من الليغا، قائلاً إنه لاعب مهم للغاية.

وصرح نافاس: “نشعر بالسعادة لتحقيق هذا الفوز، أحيانا كثيرة لا تسير الأمور بالشكل المرغوب فيه، الفريق لا يستسلم أبداً ورغم الصعوبات إلا أننا نؤمن بأنفسنا، أتمنى أن يكون هذا الفوز فاتحة لمزيد من الانتصارات. الآن سنركز مع منتخبات بلادنا”.

وأضاف عن صاحب هدفي الفوز: “إيسكو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، يبذل الكثير من الجهد مباراة تلو الأخرى. يركض كثيراً، دائماً على استعداد لمساعدة الفريق، بالنسبة لنا من المهم أن نحظى بلاعب مثله، أتمنى أن يسجل مزيداً من الأهداف للمساعدة على مواصلة حصد النقاط”.

كما تحدث بشأن عدم تهديف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الليغا حتى الآن، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، قائلاً: “إنه بحالة جيدة للغاية. الأمور أيضاً لا تسير أحياناً معه. قدم مباراة طيبة أمام إسبانيول، دافع وصنع هدفاً، دائماً ما يبحث عن زملائه المتمركزين بشكل جيد، وهذه التفاصيل ينبغي تقديرها مثلها مثل الأهداف”.

أما بخصوص الوضع السياسي في إسبانيا والاستفتاء الذي شهده أمس إقليم كاتالونيا للمطالبة بالانفصال عن البلاد، قال: “ليس من شأني الحديث عن هذا الوضع. أشعر بالسعادة في إسبانيا، البلد التي قدمت لي الكثير، هذا هو ما أستطيع قوله”.

وحقق الريال انتصاره الأول على ملعبه سانتياغو برنابيو في الليغا أمام إسبانيول، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة، محتلاً المركز الخامس في جدول المسابقة، مبتعداً بـ7 نقاط خلف برشلونة المتصدر.