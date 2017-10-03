ليونيل ميسي يواصل كتابة التاريخ بأرقام أسطورية

أحرز النجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي هدفين، ليقود #برشلونة إلى الفوز على ضيفه لاس بالماس 3-0 ، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليدون رقماً مميزاً في عام 2017، بحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” اليوم الإثنين.

ووصل ميسي بهذين الهدفين إلى 45 هدفاً في كافة البطولات التي شارك بها مع فريقه الكاتالوني هذا العام، أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وإضافة إلى كونه هداف 2017، يحتل ميسي صدارة هدافي الدوريات الأوروبية في الموسم الجاري، إذ أصبح أول لاعب يصل إلى 11 هدفاً.

وقاد ميسي برشلونة إلى الفوز في كافة مبارياته بالموسم الجاري، ليصل إلى 21 نقطة من 7 مباريات، معتلياً صدارة الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه إشبيلية، و7 نقاط عن غريمه ريال مدريد الخامس.