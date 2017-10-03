” ماكلارين ” تكشف تفاصيل أسرع سيارة قياسية في تاريخها

كشفت شركة #ماكلارين بعض المعلومات التفصيلية عن سيارتها السوبر رياضية، التي تحمل كود المشروع BP23، والتي ستكون أسرع سيارة قياسية في تاريخها.

ونشرت الشركة البريطانية الصور التشويقية الأولى لسيارتها الاختبارية، والتي تعتمد على قاعدة الموديل 720S، والمنتظر طرحها في الأسواق خلال 18 شهراً، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وأوضحت ماكلارين أنها تهدف من خلال سيارتها الجديدة سحب البساط من تحت أقدام الموديلات السوبر رياضية الأخرى مثل فيراري LaFerrari ومرسيدس AMG Project One، وعلى غرار سيارة ماكلارين F1 من عام 1993 تأتي السيارة BP23 الجديدة بثلاثة مقاعد، بحيث يجلس قائد السيارة في المنتصف.

وعلى الرغم من عدم إعلان الشركة البريطانية عن أية تفاصيل بشأن منظومة الدفع الهجين، إلا أنها أكدت أن سيارتها BP23 الجديدة ستكون أسرع سيارة قياسية في تاريخها، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تزيد قوتها عن قوة الموديل P1 السابق لها مباشرة، والذي يعتمد على منظومة دفع هجين Plug in بقوة 674 كيلووات/916 حصان، وينطلق بسرعة قصوى تصل إلى 350 كلم/س، وأوضحت شركة ماكلارين أن إنتاج سيارتها BP23 الجديدة سيقتصر على 106 نسخة.