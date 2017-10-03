” مام جلال ” .. وفاة أول رئيس كردي في تاريخ العراق

توفي الزعيم الكردي والرئيس العراقي السابق جلال طالباني في أحد مستشفيات العاصمة الألمانية برلين اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد التلفزيون العراقي الرسمي. وترك طالباني منصب الرئاسة في 2014 بعد فترة علاج طويلة في أعقاب إصابته بجلطة دماغية في 2012.

وُلد جلال طالباني في 12 نوفمبر/تشرين ثاني عام 1933، في قرية كلكان التابعة لقضاء كويسنجق، في شمال العراق.

ويعتبر طالباني من أبرز الشخصيات الكردية في التاريخ العراقي المعاصر، ويُعرف باسم مام جلال (العم جلال) وأطلقت عليه هذه التسمية منذ أن كان صغيراً.

درس القانون في جامعة بغداد والتحق بعدها بالجيش لأداء خدمة العلم ثم انضم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة الملا مصطفى برزاني، والد مسعود برزاني.

وفي العام 1964، بدأت الخلافات تظهر بينه وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مصطفى بارزاني وانضم بعدها طالباني إلى مجموعة انفصلت عن الحزب وشكلت المكتب السياسي للحزب الديمقراطي.

شكل في العام 1975 حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وخاض حزبه صراعاً عسكرياً مع غريمه الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود برزاني في العام 1996، انتهى بتوقيع اتفاقية سلام بينهما في العاصمة الأميركية (واشنطن) العام 1998، وبعد الاجتياح الأميركي للعراق في مارس 2003، طوى الجانبان خلافاتهما كلياً ليشكلا زعامة مشتركة. وعيّن الاثنان لاحقاً في الحكومة العراقية الانتقالية.

في أبريل 2005، تم اختياره رئيساً للحكومة العراقية الانتقالية بعد نتائج الانتخابات العراقية، وفي أبريل العام 2006، انتخبه البرلمان العراقي في منصب رئيس الجمهورية، وفي العام 2010، تم انتخابه مجدداً لولاية ثانية.

معروف بأنه يجمع بين الأضداد في السياسة، وبعلاقاته الوطيدة مع كل من إيران والولايات المتحدة.

ويعاني الطالباني منذ سنوات من مشاكل صحية، وأجريت له عملية جراحية للقلب عام 2008، وأصيب بالجلطة في نهاية عام 2012 ودخل على إثرها في غيبوبة.