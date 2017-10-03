مجزرة ” حيتان ” في اليابان لدراسة محتويات أمعائها !

تبنت إدارة صيد الأسماك اليابانية قتل 177 حوتا بحريا بالقرب من الشاطئ الشمالي الشرقي للبلاد، مشيرة إلى أن الحيتان قتلت بغية دراسة محتويات أمعائها.

وأشارت قناة “Channel NewsAsia” اليابانية إلى أن العلماء اليابانيين كانوا قد قدموا تقريرا بهذا الشأن إلى لجنة الحيتان الدولية، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، ومضت قائلة إن 3 سفن متخصصة في اصطياد الحيتان قتلت خلال البعثة العلمية الأخيرة 143 حوتا تنتمي إلى صنف “سيفال” (Seyval) و43 حوتا تنتمي إلى صنف “المنك”.

يذكر أن الاتفاقيات الدولية فرضت حظرا على صيد الحيتان. إلا أن اتفاقية عام 1987 تسمح بقتلها أحيانا لأغراض علمية.

وقالت طوكيو إن علماءها يتصرفون تماشيا مع القانون الدولي، رغم أنها تستهدف من وقت إلى آخر من قبل ناشطي حماية الطبيعة الحية الذين يتهمون اليابان بأن رجال أعمالها يبيعون تحت ستار البحوث العلمية لحم الحوت في المتاجر الكبيرة.

هذا وكانت وسائل الإعلام العالمية قد أفادت، في أبريل الماضي، بأن اليابانيين قتلوا 333 حوت “منك” وذلك في إطار برنامج البحوث البيئية المدعوم من قبل الحكومة.