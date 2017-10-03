مجلة ألمانية شهيرة تحذر من محتال يغري صحافيين سوريين في تركيا بعقود وهمية

نشرت مجلة دير شبيغل عبر صفحتها العالمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بياناً حذرت فيه من شخص يحتال على الصحافيين السوريين في غازي عنتاب.

وقالت المجلة في بيانها باللغة الإنكليزية، وبلغة عربية “غوغلية” غير مفهومة، إن الأسابيع الماضية شهدت محاولة شخص الادعاء بأنه يمثل المجلة، وإغراء صحافيين سوريين بعقود مع المجلة، مقابل إقراضه المال.

وذكرت المجلة في بيانها الذي نشرته أمس الاثنين، أن ذلك الشخص يستخدم اسماً مستعاراً (محمد الأحمد)، مؤكدة زيف ما يدعيه ونافية أي صلة لها به.

وبينت “دير شبيغل” أنها لم تفتتح مكتباً لها في غازي عينتاب، وأرفقت نسخة عن العقود المزورة التي يعرضها الأحمد.

وحذرت المجلة أي شخص من الاعتقاد بأنه وقع بالفعل عقداً مع “دير شبيغل” إن هو سقط في فخ عقود “محمد الأحمد” المزورة.

وختمت بالقول إنها أخطرت الشرطة الألمانية.