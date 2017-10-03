محطات تاريخية هامة على طريق الوحدة الألمانية ( فيديو )

تحتفل جمهورية ألمانيا الاتحادية اليوم (3 تشرين الأول) بالذكرى السابعة والعشرين للوحدة الألمانية، التي جاءت في أعقاب تزييف الانتخابات في ألمانيا الديمقراطية السابقة والمعروفة باسم ألمانيا الشرقية وحدوث موجة غير مسبوقة من الهجرة الجماعية في عام 1989 قبل أشهر من انهيار النظام الحاكم هناك.

لقد بدأ مشوار الوحدة الالمانية في أعقاب استقالة ايريش هونيكر رئيس الدولة والحزب الشيوعي الحاكم في الثامن عشر من أكتوبر 1989، وسقوط سور برلين، وأعقبها الخطوات الفعالة للوحدة في نوفمبر من نفس العام.

أهم تواريخ الأحداث التي أنتجت الوحدة الألمانية:

13 نوفمبر 1989 تم تكليف هانز مودروف من قبل مجلس الشعب بتشكيل حكومة جديدة، ومظاهرات أيام الاثنين والتي استمرت شهوراً تعليق لافتات حملت عنوان “ألمانيا أمنا بلد واحد”.

19 نوفمبر 1989 أعلن جونتر شابوفسكي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي خلال مؤتمر صحفي أن ألمانيا الديمقراطية فتحت المعابر الحدودية وبعدها بقليل انطلق الآلاف من مواطني ألمانيا الديمقراطية إلى الشطر الغربي في ألمانيا، وسقط جدار برلين بعد 28 عاماً من بنائه.

3 ديسمبر 1989 استقالة أعضاء المكتب السياسي للحزب الشيوعي واللجنة المركزية.

7 ديسمبر 1989 مؤتمر الدائرة المستديرة من الأحزاب القديمة والجديدة والمنظمات بحضور ممثلي الكنائس لبحث وسائل التغلب على الأزمة في البلاد.

19 ديسمبر 1989 المستشار هيلموت كول يزور ألمانيا الشرقية لأول مرة والجماهير تستقبله بحفاوة وتهتف “هيلموت، هيلموت” وتردد أيضا “ألمانيا أمنا بلد واحد”.

15 يناير 1990 نحو 2000 متظاهر يقتحمون مراكز استخبارات أمن الدولة “الشتازي” في برلين الشرقية ونحو 100 ألف يتظاهرون أمام المبنى.

28 يناير 1990 ممثلو الأحزاب القديمة والجديدة يجتمعون لتشكيل حكومة جديدة في ألمانيا الشرقية بمشاركة جمعيات حقوق الانسان في اجتماع الدائرة المستديرة.

1 فبراير 1990 رئيس الوزراء هانز ميدروف يطرح التصورات حول الوحدة الالمانية ويؤكد فيه على الحياد العسكري والهياكل الفيدرالية.

7 فبراير 1990 الحكومة الألمانية تعرض على ألمانيا الشرقية إجراء مفاوضات عاجلة حول توحيد العملة.

18 مارس 1990 أول انتخابات حرة في ألمانيا الشرقية ويفوز فيها التحالف المحافظ المسيحي.

12 أبريل 1990 اختيار لوتار دي ميزير رئيسا للوزراء.

23 أبريل 1990 الائتلاف الحاكم في بون يتفق على اتفاقية توحيد العملة المالية.

5 مايو 1990 عقد أول جلسة من مؤتمر اثنين + أربعة بحضور وزراء خارجية الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا وألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية في العاصمة بون ومناقشة اتفاقية الوحدة.

18 مايو 1990 توقيع اتفاقية حول الوحدة النقدية والاقتصادية والاجتماعية وهي الساعة التي اعتبرها المستشار كول “الميلاد الحقيقي لألمانيا الموحدة الحرة”.

1 يوليو 1990 سريان الوحدة النقدية وتحول ألمانيا الشرقية للتعامل بالمارك الألماني وسحب أفراد المراقبة على الحدود الداخلية.

1 يوليو 1990 بداية المشاورات حول المعاهدة الثانية.

16 يوليو 1990 المستشار كول والرئيس السوفيتي جورباتشوف يعلنان التوصل لصيغة حول الوحدة الالمانية تبقى بموجبها ألمانيا عضواً في حلف الناتو.

22 يوليو 1990 مجلس الشعب في ألمانيا الشرقية يوافق على قانون الولايات الجديد في ألمانيا الشرقية.

23 أغسطس 1990 مجلس الشعب في ألمانيا الشرقية يوافق على انضمام ألمانيا الشرقية لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

31 أغسطس 1990 توقيع معاهدة الوحدة الألمانية في برلين الشرقية والبرلمان الألماني ومجلس الشعب يوافقان في العشرين من سبتمبر بأغلبية الثلثين.

24 سبتمبر 1990 خروج ألمانيا الشرقية من حلف وارسو.

1 أكتوبر 1990 ألمانيا تحمل كل مقومات السيادة وتوقف تحفظات الحلفاء حول معاهدة الوحدة في الثالث من أكتوبر.

3 أكتوبر 1990 في منتصف الليل رفع العلم الألماني الأسود والأحمر والذهبي فوق مبنى البرلمان في برلين وعزف النشيد الوطني ومئات الآلاف من الألمان يحتفلون في الشوارع والطرقات بالوحدة.

المصدر : وزارة الخارجية الألمانية