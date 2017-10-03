محكمة أمن الدولة الاماراتية تؤكد إدانة إيراني بتهمة التجسس

أكدت محكمة أمن الدولة في أبوظبي حكما بالسجن لعشر سنوات على إيراني بتهمة تقاسم معلومات ومحاولة تصدير معدات مخصصة للبرنامج النووي الإيراني، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الامارات.

ورفضت المحكمة طعنا تقدم به الدفاع بعد إدانة المتهم في نيسان/ ابريل.

وتابعت الوكالة أن الرجل الذي لم تكشف هويته الكاملة سيسدد نفقات المحاكمة وسيتم ترحيله بعد قضاء عقوبته.

وأوضحت انه ادين “بالتخابر مع إيران واستيراد مولدات كهرباء وأجهزة تستعمل في المشروع النووي الايراني من بريطانيا ومحاولة إعادة تصديرها إلى إيران عن طريق دولة ثالثة بصورة مخالفة للقانون”.

وتعود القضية إلى ما قبل رفع العقوبات الدولية عن إيران بموجب الاتفاق الموقع بينها وبين القوى العظمى في 2015. (AFP)