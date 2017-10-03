” مكتوب بماء الذهب ” .. تركيا : القبض على سوري حاول تهريب ” إنجيل أثري ” ثمين ( فيديو )

” مكتوب بماء الذهب ” .. تركيا : القبض على سوري حاول تهريب ” إنجيل أثري ” ثمين ( فيديو )

ألقت الشرطة التركية القبض على سوري حاول تهريب إنجيل أثري يعود للعصر البيزنطي إلى خارج تركيا، في العاصمة أنقرة.

وقالت وكالة أنباء الأناضول، أول أمس الأحد، بحسب ما ترجم عكس السير، إن “معلومات استخباراتية وصلت لشعبة مكافحة التهريب التابعة لمديرية الأمن العام بأنقرة بأن إنجيلاً يعود للعصر البيزنطي تقدر قيمته بمليون ونصف مليون دولار سيهرب من سوريا لأنقرة بهدف متابعة عملية تهريبه خارج البلاد”.

وأضافت أن “شعبة مكافحة التهريب بدأت بتعقّب سيارة تحمل الرقم (31 SAB 349) كانت قد وصلتها مؤخراً معلومات بأنها في طريقها لتهريب الإنجيل خارج البلاد، وعند إيقاف السيارة في حي “كَشي أوران هاسكوي” وتفتيشها، تم العثور على تحفة الإنجيل الذي يعود إلى العصر البيزنطي، والمكتوب بماء الذهب على جلد الغزال.

واعتقلت الشرطة السائق السوري “محمد . د”، وتم تحويله للنيابة العامة بعد الاستماع لأقواله بمديرية الأمن العام.

المصدر : Hurriyet