نمور الحدائق السويسرية المفترسة تلتهم حيوانات الزوار الأليفة !

بدأت بعض حدائق الحيوان السويسرية باستقبال الحيوانات الأليفة التي يأتي بها الضيوف لإطعام الحيوانات المفترسة.

وقال مدير حديقة الحيوان في #زيوريخ ألكس روبل إن الضيوف يتركون في الحديقة أرانب وخنازير وفئران أليفة”. فيما ترفض حديقة الحيوان استلام غيرها من الحيوانات الأليفة، بما فيها القطط والكلاب”، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، وأضاف أن “الطبيب البيطري يقتل الخنازير والأرانب لتغذية النمور والأسود فيما بعد”.

أما حديقة الحيوان Daehlhoelzli في مدينة برن السويسرية فإنها تتسلم الحيوانات الأليفة 5 مرات في الأسبوع. وقال موظف الحديقة مارك روسيت إن “المقصود بالأمر قبل كل شيء هي القوارض التي تقدم للحيوانات البرية التي تعيش في الحديقة”.

يذكر أن مجهولين أتوا إلى حديقة الحيوان في مدينة جاجو بمحافظة جيانغسو الصينية بحمار حي، ثم ألقوا به إلى قفص الأسود التي أكلته، ثم حاولوا إلقاء عنزة في القفص، إلا أن ضيوفا آخرين منعوهم من القيام بذلك.

وقامت إدارة حديقة الحيوان، بالتعاون مع ناشطي حماية البيئة، بنصب تمثال لهذا الحمار.

أما في منطقة الشرق الأقصى الروسي فقد أسفرت هناك محاولة إطعام تيس اسمه (تيمور) لنمر اسمه (آمور) عن علاقة ود وصداقة بينهما.