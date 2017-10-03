وزير الدفاع الإسرائيلي : نظام الأسد انتصر .. و دول سنية معتدلة تقف في طابور للاقتراب منه !

اعتبر وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن نظام الأسد انتصر في الحرب الدائرة في سورية، وأن دولا كثيرة، أوروبية و”عربية سنية معتدلة”، تريد الاقتراب من هذا النظام.

وقال ليبرمان، في مقابلة أجراها معه موقع “واللا” الالكتروني بمناسبة عيد العرش اليهودي ونشر مقاطع منها، الثلاثاء: “إنني أنظر إلى أحد التناقضات الكبيرة، وهو ما حدث في سورية، حيث سقط قرابة 600 ألف قتيل خلال الحرب الأهلية التي جرى خلال تجاوز كافة الخطوط الحمراء، من استخدام سلاح كيميائي، وسبعة ملايين لاجئ ومهجر، وأنا لا أذكر حربا دموية كهذه وبقسوة كهذه منذ الحرب العالمية الثانية .. رغم كل هذا يخرج الأسد من الحرب منتصرا. وأرى طابورا دوليا يتمدد خلف الأسد، ويشمل دولا في الغرب، ويشمل الدول السنية المعتدلة. فجأة، جميعهم يريدون الاقتراب من الأسد. هذا أمر غير مسبوق”.

وأضاف ليبرمان، بحسب الترجمة التي أوردها موقع “عرب 48” الفلسطيني: “نأمل أن تكون الولايات المتحدة نشطة أكثر في الحلبة السورية وفي الشرق الأوسط كله. ونحن موجودون في الجبهة الشمالية مقابل الروس والإيرانيين، وكذلك مقابل الأتراك وحزب الله وهذه مواجهة غير بسيطة، ويومية”.