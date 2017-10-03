15 مليون دولار أمريكي تكلفة حلقة واحدة من سلسلة “ صراع العروش ” !

في مفارقة مذهلة، ارتفع سعر الحلقة الواحدة من سلسلة “صراع العروش”، بشكل خيالي. وفق موقع “ماشابل” فقد وصلت تكاليف انتاج حلقة واحدة من المسلسل الشهير، إلى 15 مليون دولار أمريكي.

ويبدو أن تكلفة الانتاج تنحو لتكون “صادمة” في عالم الانتاج السينمائي والتلفزيوني، لا سيما أن هذا لا يقارن بما يصرف على حلقات مسلسلي “ويستوورلد” و”ليجن” العالميين، وفقاً لصحيفة القدس العربي، لكن يبدو أن موقع “ماشابل” يجد هذه التكلفة “منطقية”، خصوصا أن المسلسل لديه قاعدة جماهيرية واسعة حيث تبين أن عدد الاشتراكات عال للغاية.

وترجع أسباب ارتفاع الميزانية إلى توسع السلسلة، ففي البداية كانت المشاهد تصور فقط في إيرلندا، لكن مع مرور الأجزاء صارت تصور في دول عدة، ومع تزايد البلدان تزداد أعداد طواقم التصوير والإنتاج، كما تزداد ميزانية الإضاءة والأزياء وتكاليف السفر والإقامة، ما يجعل زيادة الميزانية طبيعية لتغطية كل هذه المصاريف.

والمسلسل هو فنتازيا ملحمية، من تأليف ديفيد بينيوف ودانيال وايز لمصلحِة قناةِ اتش بي او وهو اقتباس لرواية لعبة العروش التابعة لسلسلة روايات أغنية من ثلج ونار لمؤلفها جورج آر. آر مارتن. تُكتب أغلب الحلقات بوساطة بينيوف ووايز معا، كما أن مارتن يعمل منتجا تنفيذيا للمسلسل ويَكتُبْ حلقةً واحدةً في كل موسم، عدا الموسم الخامس والسادِس الذي أعلن فيه مارتن عدم قيامه بكتابةِ أية حلقةٍ للتفرغ لإكمال الكتاب السادس من السلسلة الذي يحمل عنوان رياح الشتاء.

وصُوِّرَ المسلسل في أستديوهات بلفاست وعدة مواقع أخرى في أيرلندا الشمالية ومالطا واسكتلندا وكرواتيا وآيسلندا والولايات المتحدة والمغرب، وعُرِضَ لأولِ مرّة على HBO في الولايات المتحدة في 17 أبريل 2011. وعَرِضَ حتّى الآن 7 مواسِم من أصل ثمانية، على أن يُعرَض الموسم الثامن في 2018.

وتقعُ أحداث المسلسل في قارّتين خياليتين هما ويستروس وإيسوس في نهاية صيف طويل جدا أمتد لعقد من الزمن، حيث تتصارع سبعُ عائلات للسيطرة على العرش الحديدي للممالك السبع، من جهة أخرى، يتنامى الخطر على الممالك من جهة الشمال المتجمد تجسده مخلوقات خيالية. يتناول المسلسل من خلال شخصياته الغامضة قضايا عديدة، المراتب الاجتماعية والدين والحرب الأهلية والجنس والجريمة وعقابها والولاء والعدالة.