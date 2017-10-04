أرامكو السعودية تسعى لتوقيع مذكرات تفاهم مع شركات روسية كبرى

قال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية في بيان إن من المنتظر أن توقع الشركة النفطية العملاقة مذكرات تفاهم مع شركات روسية كبرى هذا الأسبوع أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان إلى موسكو.

وأشار أمين الناصر إلى خدمات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتطورة كمجالات للاهتمام بشكل خاص.

وقال الناصر في البيان إنه توجد فرص كبيرة في عدد من هذه المجالات للتعاون بين أرامكو وشركات روسية كبرى.

ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل.

وتعكس زيارة الملك سلمان، التي سيجري خلالها محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين، توثيقا سريعا للروابط بين روسيا والسعودية بدافع من حاجة مشتركة لوقف هبوط في أسعار النفط العالمية.

وساعد البلدان في التوصل لاتفاق بين أوبك ومنتجين غير أعضاء بالمنظمة لخفض انتاج الخام حتى نهاية مارس آذار 2018 .

وقالت موسكو الشهر الماضي إنها ناقشت مع الرياض تمديد الاتفاق لكن لم يتم اتخاذ أي قرارات محددة قبل اجتماع للمنتجين في الثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني في فيينا.(REUTERS)