ألمانيا : اعتقال مراهقين سوريين اعتديا بالضرب على مراهقين ألمان و تلاحق ثالثاً في ” كوتبوس “

ألمانيا : اعتقال مراهقين سوريين اعتديا بالضرب على مراهقين ألمان و تلاحق ثالثاً في ” كوتبوس “

تعرض طفلان ألمانيا، لإصابات خطيرة، الأحد (1/10)، بعد مشاجرة مع مراهقين سوريين، بملعب في مدينة كوتبوس، شرقي ألمانيا.

وقالت صحيفة لاوسيتسر روندشاو، الإثنين (2/10)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشرطة تلقت اتصالاً يوم الأحد، حوالي الساعة 2 ظهراً، وتم إبلاغها بوقوع مشاجرة في ملعب لكرة القدم، في شارع إرنست بارلاخ شتراسه.

وووقعت المشاجرة بين ثلاثة مراهقين سوريين، واثنين من الألمان (12 و13 عاماً)، انتهت بتعرض الألمانيين للضرب على الوجه من قبل السوريين.

واعتقلت الشرطة اثنين من المشتبه بهم، ويبلغان من العمر 14 و 15 عاماً، أما الثالث فقد لاذ بالفرار.

وختمت الصحيفة بالقول إن السوريين الثلاثة معروفين لدى الشرطة، وأن سجلهم سابقاً تضمن تسببهم بأذى جسدي خطير.

المصدر : Lausitzer Rundschau