أمريكا : فنانو إنديانا سيتي يرسمون أكبر لوحة في العالم باستخدام الطباشير

تجمع مئات الأشخاص في ولاية إنديانا الأمريكية لتحقيق رقم قياسي عالمي، من خلال رسم لوحة على طول رصيف ضخم باستخدام الطباشير.

واحتشد حوالي 500 شخص لرسم لوحة فنية ضخمة باستخدام الطباشير في شارع إنديانابوليس لتحقيق رقم قياسي عالمي والمطالبة بدخول #موسوعة_غينيس للأرقام القياسية.

ويأتي النشاط كجزء من فعالية كبرى لتنظيف المدينة تستمر لمدة ثلاثة أيام تحت رعاية شركة إيلي ليللي للأدوية، ومنظمات عديدة أخرى.

وقالت أشلي هاينز، المتحدثة باسم بنك إنديانابوليس ستار المشارك في الفعالية وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية: “إن الفعالية التي أقيمت اليوم أظهرت تعاضداً غير مسبوق بين الأفراد والمنظمات، الذين لم يجتمعوا لتحقيق رقم قياسي فحسب، وإنما لإظهار قوة التغيير الذي يمكن أن يتحقق إن تضافرت جهود الجميع”.

يذكر بأن اللوحة النهائية تألفت من 811 رسماً، أي ما يقارب ضعف الرقم القياسي السابق بـ 423 رسماً والذي حازت عليه جزيرة الأمير إدوارد الكندية.