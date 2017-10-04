أميرة سعودية تحتفل بتخرجها برتبة ” قبطان بحري ” ( فيديو )

نشرت مواقع إعلامية فيديو لحفل تخريج طلاب من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر، ومن بينهم الطالبة السعودية سارة آل سعود، كأول سعودية تحمل رتبة قبطان بحري.

وتداول نشطاء على مواقع التوصل الاجتماعي مقطع الفيديو، الذي يظهر تنظيم حفل تخرج عدد من الطلاب من دول عربية وأجنبية مختلفة.

وذكرت وسائل إعلام، أن الأميرة سارة آل سعود هي أول فتاة عربية تقرر الدراسة في مجال الملاحة البحرية “Navigation”، وهي أول فتاة عربية تحصل على منحة كاملة للدراسة في قسم التكنولوجيا والنقل البحري، كما عملت الأميرة سارة في المنتدى الدولي للنقل البحري، وتتولى في الوقت الحالي مهمة تنسيق التعاون بين المملكة والأكاديمية العربية، خصوصا في مجال التخطيط الاستراتيجي. (RT)