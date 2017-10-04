إعلام النظام يهاجم الوحدات الكردية في ريف حلب : ” يقومون بتكريد المدارس و الأهالي يقاومونهم و يرفضون الانصياع “

إعلام النظام يهاجم الوحدات الكردية في ريف حلب : ” يقومون بتكريد المدارس و الأهالي يقاومونهم و يرفضون الانصياع “

قالت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، الاثنين، إن “وحدات الحماية ذات الأغلبية الكردية والتي تتخذ من قوات سورية الديمقراطية (قسد) واجهة لها، فرضت اللغة الكردية على المدارس السورية بدل اللغة العربية في بلدات شمال حلب الـ 12 التي سيطرت عليها أثناء فك الجيش العربي السوري الحصار على بلدتي نبل والزهراء قبل سنتين”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن “سكان بلدتي دير جمّال (دير جميّل) ومرعناز قاوموا ورفضوا الانصياع لقرار الوحدات الكردية فرض اللغة العربية في المدارس ومنعوا أطفالهم من الذهاب إليها، وطالبوا المنظمات الدولية المعنية بالتدخل لمنع تكريدهم وفرض لغة يجهلها أبنائهم وغريبة عن تاريخهم وثقافتهم”.

وأكد الأهالي أنهم “عازمون على التشبث بالعربية لغة الآباء والأجداد مهما كلفهم الأمر من تضحيات سيما وأن الدولة السورية قادرة على تأمين جميع مستلزمات دراستهم بالمنهاج السوري الرسمي”.

وأضافت الصحيفة أن “وحدات الحماية فرضت هيمنتها في تشرين الأول ما قبل الماضي على بلدات منغ وعين دقنة وشيخ عيسى ومريمين وكفر ناصح والمالكية ومرعناز وكفر كمين وتلرفعت وحربل وشواغرة ودير جمال شمال حلب مستفيدة من هزيمة المسلحين على يد الجيش العربي السوري خلال فكه الحصار عن نبل والزهراء”.

وختمت بالقول إن “معظم سكان هذه البلدات تم تهجيرهم من مناطق سكنهم إلى مناطق اخرى اكثر أمناً عدا عن رفض (حماية الشعب) عودتهم إليها لجعل المنطقة خالية من سكانها العرب السوريين تمهيدها لجعلها كردية غير أن السكان يواجهون ذلك بالسبل المختلفة”.