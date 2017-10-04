إقالة مسؤولة لبنانية بسبب ” لايك ” على تغريدة مسيئة للسعودية

أقيلت المقدم سوزان الحاج حبيش من منصب مديرة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، بقرار صدر عن المدير العام اللواء عماد عثمان.

وتباين ما طرحته وسائل الإعلام من أسباب ادعت أنها كانت وراء قرار الإقالة، فقد ذكرت قناة mtv اللبنانية على موقعها أن السبب هو وضع حبيش علامة إعجاب like على تغريدة للمخرج شربل خليل على “تويتر”، تنتقد قرار إعطاء المرأة السعودية الحق بقيادة السيارة.

وأضافت mtv أن حبيش ظنت أولا أن التغريدة إيجابية بحق المرأة السعودية، وعندما استدركت أنها مسيئة لها وللسلطات السعودية، عادت وأزالت الـ Like لكن، وبحسب القناة “كان هناك من يترصدها، ولم يغب عنه ما فعلته، فنشر إعجاب الحاج بنية غير بريئة طبعا”.

من جهتها أشارت قناة LBCI، أن حبيش خضعت للتحقيق منذ شهرين حول نشرها لإرشادات لمواطنين على حسابها الخاص بدل وضعها على حساب قوى الأمن على المواقع الرسمية، من دون الرجوع إلى المديرية وقد عوقبت بسبب ذلك إلا أنها واصلت القيام بالأمر ونشرت آراء سياسية.

وتفاعل مع خبر الإقالة العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين انتقدوا مثل هذه الخطوة وأطلقوا، هاشتاغ “اللايك_بالخطأ_مش_جريمة” و#سوزان_الحاج_حبيش_تمثلني” ليصبحا من الأكثر تداولا في لبنان، تعبيرا للتضامن مع حبيش.

وتعليقاً على ما حصل، قال خليل لموقع “ليبانون ديبايت” اللبناني: “أنا لا أعلّق في العادة على المنشورات التي اضعها على حسابي، كوني أؤمن بمقولة إكتب تغريدتك وامشي، وانا مقتنع بما كتبت، كما وأعدت نشر التغريدة لتثبيت قناعتي بها. في المُقابل، أعطيت تغريدتي تفسيرات عدّة، فكلّ شخص حلّلها على ذوقه، هناك من اعتبرها نكتة، واخرين وضعوها في سياق السخرية عن كيفيّة احتقار المملكة للمرأة السعوديّة، والبعض وضعها في خانة الارهاب والتكفير.. وهنا المعنى يبقى “بقلب المُغرّد”. (RT)