إنشاء رموز تعبيرية خاصة من ” واتس آب ” على ” أندرويد “

أنشأت خدمة التراسل الفوري “واتساب” مجموعتها الخاصة من الرموز التعبيرية لمستخدميها الذين يتجاوز عددهم 1.2 مليار، وذلك في محاولة لتمييزها عن تلك التي توفرها شركات مثل #آبل و #غوغل و #سامسونغ .

وتشبه الرموز التعبيرية الجديدة، التي ظهرت أول مرة على النسخة التجريبية الأخيرة من تطبيق “واتساب” على نظام أندرويد، إلى حد كبير تلك التي تقدمها شركة آبل، والتي كانت تستخدمها واتساب ليس فقط في تطبيقها على نظام آي أو إس، بل في تطبيقاتها على أندرويد وويندوز.

ويُلاحظ في الرموز التعبيرية الجديدة تغييرات بسيطة، وفق ما نقلت البوابة العربية للأخبار التقنية، مثل أن مسدس الماء تحول من اللون الأخضر إلى البرتقالي، ومقلاة البيض أصبحت تضم بيضة بصفارين، بالإضافة إلى اختلافات في تقديم الشخصيات والوجوه.

ولا يُعلم بعد ما السبب الذي دفع “واتساب”، المملوكة لشركة “فيسبوك”، صاحبة أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع أكثر من ملياري مستخدم نشط شهرياً، إلى تقديم الرموز التعبيرية الجديدة، ولكن يُعتقد أنها تحاول بذلك تمييز نفسها عن الشركات الأخرى.

يُشار إلى أن تطبيق “فيسبوك مسنجر”، الذي يُعد شقيقاً لـ”واتساب”، كان قد حصل على تحديث في تصميم الرموز التعبيرية، إذ تحول من استخدام مجموعته الخاصة من الرموز التعبيرية إلى تلك التي توفرها شركته الأم “فيسبوك” في تطبيقها الرئيسي.