إيران : الحكم على عضو في فريق التفاوض النووي الإيراني بالسجن خمس سنوات

إيران : الحكم على عضو في فريق التفاوض النووي الإيراني بالسجن خمس سنوات

ذكرت وكالة تسنيم للأنباء يوم الأربعاء أن السلطات الإيرانية قضت بسجن عضو في فريق التفاوض النووي الإيراني خمس سنوات.

ولم تشر الوكالة إلى مصدر النبأ ولم تقدم المزيد من التفاصيل.

كانت تقارير في وسائل الإعلام الإيرانية أفادت العام الماضي بأن مفاوضا نوويا يحمل جنسية مزدوجة اعتقل بعدما اتهم بتزويد أعداء إيران بمعلومات اقتصادية حساسة. (REUTERS)