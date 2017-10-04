إيطالية تترك هدايا لأعياد ميلاد ابنتها لـ 17 عاماً بعد وفاتها !

لم ترغب سيدة #إيطالية أن تحرم طفلتها الرضيعة من هدايا عيد ميلادها وعيد الميلاد بعد وفاتها، فتركت لها هدايا تكفي حتى بلوغ الطفلة سن الـ 17 عام.

ولم تتمكن إليسا غروتو (40 عاماً) من مشاركة طفلتها آنا سوى عيد ميلاد واحد، حيث توفيت في الأسبوع الماضي، بعد أن خسرت معركتها مع السرطان، ولكن قبل وفاتها، حرصت مديرة البنك السابقة، على أن تحصل ابنتها على هدية في كل عيد ميلاد لها كل عام من والدتها، بحسب صحيفة ميرور.

وكان الأطباء، شخصوا إصابة إليسا بسرطان الثدي، بعد يوم واحد فقط من ولادة طفلتها، يوم 21 أغسطس (آب) من العام الماضي، وأخبروها أنها لن تعيش طويلاً، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وأخبر زوجها أليسيو فينسينزوتو صحيفة لا روبابليكا المحلية، أن زوجته اختارت بنفسها الدمى والألعاب والهدايا الخاصة بأعياد ميلاد الطفلة للسنوات القادمة.

وسجلت إليسا رسالة صوتية أرفقتها مع كل هدية، بالإضافة إلى كتب وتوجيهات موجهة من الأم إلى الطفلة، في محاولة لتعويض الدور الذي تقوم به كل أم بتعليم وتوجيه ابنتها.

وأضاف فينسينزوتو “طلبت إليسا جميع الهدايا عن طريق الإنترنت، كان يتوجب علينا فعل كل شيء قبل رحيلها”.

ولم تنس إليسا زوجها، حيث حرصت على توزيع مجموعة من الرسائل موجهة له في جميع زوايا المنزل.