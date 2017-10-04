استبعاد غاريث بيل من تصفيات كأس العالم

قال الاتحاد الويلزي لكرة القدم، إن نجم #ريال_مدريد #غاريث_بيل ، سيغيب عن مباراتين حاسمتين للمنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم ضد #جورجيا و #إيرلندا ، بسبب إصابة في ربلة الساق.

وانضم بيل، الذي غاب عن لقاء ريال مدريد أمام إسبانيول في الدوري الإسباني مطلع الأسبوع الجاري، إلى تشكيلة ويلز الأحد، وحضر مراسم توزيع جوائز في كارديف.

وقال الاتحاد الويلزي في بيان: “بعد محادثات مع ريال مدريد.. خضع بيل لفحص بالأشعة وأكدت النتائج أنه لن يكون جاهزاً للعب”.

وأضاف: “مهاجم بارنسلي توم برادشو سينضم الآن لبقية التشكيلة في وقت لاحق اليوم”.

وبيل هو أبرز لاعب في تشكيلة ويلز، التي ما زالت لم تضمن التأهل لكأس العالم العام المقبل في روسيا.

ويحتل فريق المدرب كريس كولمان المركز الثاني في المجموعة الرابعة، بفارق 4 نقاط خلف صربيا المتصدرة، ويتقدم بنقطة واحدة على إيرلندا التي تحتل المركز الثالث.

وتلعب ويلز أمام جورجيا الجمعة، ثم تستضيف إيرلندا الإثنين التالي في مباراتها الأخيرة بالتصفيات، وتحتاج ويلز إلى تصدر مجموعتها من أجل التأهل مباشرة لنهائيات روسيا، لكنها ستخوض جولة فاصلة إذا احتلت المركز الثاني.

وأحرز بيل (28 عاماً) 26 هدفاً في 68 مباراة مع منتخب ويلز، ولعب دوراً كبيراً في قيادته إلى نصف نهائي بطولة أوروبا 2016. ( reuters )