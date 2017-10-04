البحرين : إيقاع ” أقصى عقوبة ” بالخمسيني الذي عذب طليقته السورية بطريقة وحشية و تسبب لها بإصابات بليغة

حكمت محكمة بحرينية بـ “أقصى عقوبة” على مواطن بحريني، ضرب طليقته السورية بطريقة وحشية، في حادثة أثارت ضجة كبيرة في البحرين.

وذكرت صحيفة “الأيام” البحرينية، الثلاثاء، أن “المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة وقعت أقصى عقوبة على البحريني المتهم بضرب زوجته السابقة زهراء حيث قضت بحبسه سنة عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها”.

وأضافت: “القضية كانت مؤجلة للمرافعة اليوم وعقب تقديمها حجزت المحكمة الدعوى للحكم وقضت بحبس المتهم سنة مع النفاذ، فيما كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة اعتراف طفلة زهراء المعنفة من مطلقها، بأن والدها كان يعتدي على أمها بالضرب وقد شاهدت الواقعة”.

وتابعت: “صرح محمد صلاح رئيس نيابة المحافظة الشمالية بأن النيابة العامة انجزت تحقيقاتها في واقعة اعتداء شخص على طليقته وأمرت بإحالة المتهم محبوساً أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير”.

وأشار صلاح إلى أن النيابة العامة “اشرت التحقيقات فور ورود البلاغ اليها حيث استجوبت المتهم وامرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وانتقلت الى مستشفى السلمانية الطبي واستمعت الى أقوال المجني عليها، كما استمعت لشهادة جارة المجني عليها، وابنتها التي قررت بأنها شاهدت والدها وهو يعتدي على والدتها بالضرب، كما انتقلت الطبيبة الشرعية للمستشفى وأوقعت الكشف الطبي عليها، واطلعت على تقاريرها الطبية حتى خلصت إلى التقرير النهائي الذي أودع ملف القضية”.

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