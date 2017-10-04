الجماهير الإسبانية تستقبل بيكيه بصافرات الاستهجان

الجماهير الإسبانية تستقبل بيكيه بصافرات الاستهجان

تعرض #جيرارد_بيكيه مدافع #برشلونة إلى صيحات الاستهجان من قبل مشجعين خلال الحصة التدريبية المفتوحة للمنتخب الإسباني استعداداً لمواجهتي ألبانيا و “إسرائيل” في تصفيات كأس العالم 2018.

وينقسم جمهور المنتخب الإسباني بشأن بيكيه الفائز مع الماتادور بلقب كأس العالم وكأس أمم أوروبا في 2010 و2012، حيث يشتهر بأن أحد أبرز أنصار استقلال إقليم كتالونيا.

وحضر حوالي 1500 مشجع لتدريب الفريق الإسباني في لاس روزاس على مشارف مدريد، وجرى رفع لافتة كتب عليها “بيكيه أخرج” مع ترديد أغاني عدائية ضده وردد البعض كلما لمس الكرة “الوطن هو إسبانيا”.

وكان بيكيه رافضا لإقامة مباراة برشلونة مع لاس بالماس بعد مشاهد اعتداء الشرطة على المشاركين في الاستفتاء.

وبعد المباراة قال : أعتقد أن بإمكاني مواصلة اللعب مع الفريق الإسباني لأنني أعتقد أن هناك أشخاص في جميع أنحاء البلاد يرفضون تماما التصرفات التي شاهدناها اليوم، والذين يؤمنون بالديمقراطية.

وأضاف: إذا رأى مدرب المنتخب أو اتحاد الكرة أنني مشكلة، فليس لدي مشكلة في التنحي والرحيل عن الفريق بعد 2018. ( DPA )