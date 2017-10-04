الدفاع الروسية : ” داعش ” شن هجمات على قوات النظام من منطقة قريبة من القوات الأمريكية

الدفاع الروسية : ” داعش ” شن هجمات على قوات النظام من منطقة قريبة من القوات الأمريكية

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، إن سلسلة هجمات شنها تنظيم داعش في سوريا على قوات النظام السوري، جاءت من منطقة قريبة من الحدود مع الأردن، حيث تتمركز مهمة عسكرية أمريكية.

وقال المتحدث الميجر جنرال إيغور كوناشينكوف، في بيان، إن المهاجمين كانت لديهم إحداثيات دقيقة لمواقع قوات النظام السوري، والتي لا يمكن الحصول عليها سوى من خلال عمليات الاستطلاع الجوي.

وأضاف: “إذا اعتبرت الولايات المتحدة عمليات من هذا القبيل مصادفات غير متوقعة فسيكون سلاح الجو الروسي حينها مستعداً للبدء في تدمير كامل لكل هذه المصادفات في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم”.

وتابع: “العقبة الرئيسية لإتمام هزيمة داعش في سوريا ليست القدرة العسكرية للإرهابيين، ولكن الدعم الذي يحصلون عليه من الولايات المتحدة ومغازلتها لهم”. (REUTERS)