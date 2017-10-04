الزيارة الأولى منذ بداية ” أزمة الخليج ” .. أمير قطر يستقبل وزير خارجية إيران

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الذي يزور الدوحة لأول مرة منذ اندلاع “أزمة الخليج” قبل نحو 4 أشهر، وتمت مناقشة علاقات التعاون القائمة بين البلدين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية.

واجتمع الأمير مع الوزير الإيراني محمد جواد ظريف في وقت شهدت التوترات الخليجية تصاعدا، حيث حذر المسؤولون القطريون من أن الحصار العربي المستمر لن يؤدي إلا إلى دفع الدوحة نحو إيران.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا): “جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة على تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة”. (Sputnik)