القضاء النظامي يبطل قراراً صادراً عن وزير سياحة بشار الأسد .. و الأخير يؤكد : نرغب بزيادة عائدات السياحة الدينية

أوقفت محكمة القضاء الإداري التابعة للنظام، قراراً صادراً عن وزير سياحة بشار الأسد، بشر يازجي تضمن اعتماد الشركة السورية للنقل والسياحة منفردة باستقدام المجموعات السياحية ومن كافة الجنسيات بعدما رفعت إحدى شركات دعوى على يازجي لوقف تنفيذ قراره.

وأكد يازجي لصحيفة الوطن الناطقة باسم النظام “احترام قرارات القضاء”، كاشفاً أنه تم الطعن في قرار المحكمة مباشرة لتوضيح بعض الأمور على اعتبار أن الدفوع لم تكن واضحة.

وقال يازجي: “القرار 740 لم يتضمن حصر السياحة الدينية بالشركة السورية للنقل والسياحة وإنما ألزمها بتقديم الخدمات بمستوى جيد للزائرين بدءاً من تنظيم العمل مع الشركات العراقية مروراً بالاستقبال في المطار وصولاً إلى النقل والمنامة والإطعام والحماية”.

وأضاف يازجي: “إن ذلك يساهم في زيادة عائدات السياحة الدينية لخزينة الدولة عن طريق ضمان وصول الدولار السياحي إلى المصارف السورية، إضافة لتحقيق مبدأ رضا الزوار بتحقيق الخدمات المريحة لهم”.