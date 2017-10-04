اللاذقية : شجار بين شخصين ينتهي بتفجير سيارة ” لا علاقة لها ” بقنبلة !

اللاذقية : شجار بين شخصين ينتهي بتفجير سيارة ” لا علاقة لها ” بقنبلة !

انفجرت سيارة في مدينة اللاذقية، أول أمس الاثنين، جراء قنبلة فجرها شخص خلال شجاره مع آخر.

وقال مراسل تلفزيون بشار الأسد في اللاذقية، مازن محمد، عبر صفحته في فيسبوك، إن سيارة من نوع ماتيز انفجرت في حي الفاروس في اللاذقية نتيجة مشاجرة بين شخصين وقيام أحدهما برمي قنبلة صوتية بالتزامن مع مرور السيارة قرب مكان وقوع القنبلة مما أدى إلى إشتعال خزان الوقود وإنفجار السيارة”.

وتحدثت مصادر موالية أخرى عن أسباب الحادثة بالقول، إن شابين اختلفا على “قسط موتور”، وتطور الخلاف لشجار دفع بأحدهما لرمي القنبلة التي سقطت أسفل السيارة وأدت لانفجارها.

وعلى عكس ما ذكر محمد، قالت شبكة اللاذقية الآن، إن شاباً استند على السيارة، “ليأتي صاحب السيارة ويبهدله ليرمي شاب قنبلة في قلب السيارة”.

ولم تذكر المصادر الموالية التي تناقلت المعلومات، أسماء الشابين أو مصيرهما، أو ما إذا كان الانفجار قد تسبب بإصابات.