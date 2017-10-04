بايرن ميونيخ يقترب من التعاقد مع خليفة أنشيلوتي

أشارت تقارير صحافية ألمانية، أن نادي #بايرن_ميونخ الألماني بدأ مشاورات فعلية مع مدرب دورتموند السابق توماس توخيل، بحثاً عن مدرب جديد خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ورغم وجود أسماء كبيرة على قائمة المرشحين، إلا أن توخل الوحيد الذي اتصل به النادي.

وبحسب موقع “سبورت 1” الإلكتروني الألماني، فإن نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم بدأ اتصالات فعلية مع توماس توخل، وذلك لأجل التعاقد معه لتولي منصب المدير الفني للفريق، بدلاً عن المقال كارلو أنشيلوتي، وأكد الخبر كل من موقع “سبورت بيلد” و”سبورتبوتسر” الألمانيين.

وإلى جانب توخل يطرح أسمان بقوة كبدلاء محتملين لأنشلوتي، ويتعلق الأمر بيوليان ناغلسمان ويورغن كلوب، ولأن الأول متعاقد مع فريق هوفنهايم الألماني والثاني مع ليفربول الإنكليزي، فيبدو من السهل جداً على بايرن أولا طرق باب مدرب لا منصب له في الوقت الحالي، غير أن هناك أكثر من علامة استفهام حول توخل، ليس فيما يتعلق بكافاءاته وإمكانياته كمدرب، ففلسفته تعتمد على اللعب الهجومي، مستلهماً بذلك فكر قدوته بيب غوارديولا، التي تتماشى تماماً مع تطلعات إدارة البافاري، وإنما المشكلة تكمن في شخصه.

وطالما وصف توخل بالشخص الصعب، وتجربته الأخيرة مع دورتموند عقب صراع مرير مع إدارة النادي، أظهرت أن توخل لا يحتفظ بولاءات للمسؤولين، إذا ما تناقضت مواقفهم مع قناعته الشخصية.

ومن هذا المنطلق، يرجح الكثيرون بأن توخل ليس بالرجل المؤهل للاندماج داخل آليانز أرينا، ولن يكون ذلك الذي يمكنه التعاطي مع العقلية السائدة هناك.

من جهة أخرى، وفور الإعلان عن خبر استقالة أنشيلوتي، صرح النادي أنه لن يتعاقد إلا مع مدرب ألماني اللسان، وهذا من شأنه تقليص الخيارات المطروحة.

في المقابل، رجحت تقارير أخرى أن عملية البحث في نهاية المطاف قد تستقر عند مدرب هوفنهايم ناغلسمان، الذي يعتبر الأنسب للاندماج داخل البافاري، ولعلّ العلاقات الجيدة التي تربط رئيس النادي أولي هونيس بإدارة هوفنهايم ستساعد على الوصول إلى توافقات تسهل عملية الانتقال. ( Deutsche Welle )