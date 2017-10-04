بعد الإقالة من بايرن .. كارلو أنشيلوتي يدرب أطفال القدس !

تولى المدرب الإيطالي #كارلو_أنشيلوتي ، تدريب مجموعة من الأطفال في مدينة #القدس ، في إطار مشروع يهدف إلى إحلال السلام من خلال رياضة كرة القدم.

وقاد المدرب الإيطالي (58 عاماً) التدريبات التي تأتي في إطار مشروع “ساعد من أجل السلام”، وهي مبادرة تجمع بين مجموعة من الأطفال ينتمون إلى الديانات السماوية الثلاث، الإسلام، المسيحية، واليهودية.

وأقيل أنشيلوتي من تدريب بايرن ميونيخ الخميس الماضي، بعد عام واحد فقط من توليه هذا المنصب، عقب سقوط الفريق 0-3 أمام منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي، في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعجلت النتائج الهزيلة لبايرن ميونيخ هذا الموسم، بالإضافة إلى سقوط الفريق المروع أمام بطل فرنسا برحيل أنشيلوتي عن العملاق الألماني. ( DPA )