بيب غوارديولا : كان يجب تأجيل لقاء برشلونة و لاس بالماس

قال #بيب _غوارديولا المدير الفني الحالي لفريق مانشستر سيتي و مدرب #برشلونة السابق إنه كان من المفترض تأجيل مباراة برشلونة مع ضيفه لاس بالماس في الليغا الأسبانية في يوم استفتاء اقليم كتالونيا على الانفصال عن أسبانيا الأحد بسبب تدخل الشرطة الأسبانية وسعيها لمنع عملية التصويت.

وفاز برشلونة على لاس بالماس 3-0 أمام مدرجات خالية في ملعبه كامب نو بعد أن قرر جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي إقامة اللقاء بدون جمهور احتجاجا على تدخل الشرطة الاسبانية وسعيها لمنع السكان من التصويت في الاستفتاء.

وقال غوارديولا الذي عبر عن استيائه نتيجة العنف ووقوع إصابات في تصريحات لإذاعة كتالونيا “ما كان يفترض إقامة مباراة برشلونة ولاس بالماس على الإطلاق”، وأضاف غوارديولا المولود في كتالونيا والذي تولى قيادة برشلونة عندما كان لاعبا “أصيب أشخاص كثيرون في كتالونيا فقط لأنهم ذهبوا إلى المدارس للتصويت”.

وأردف قائلا “الصورة لا تكذب، هناك أشخاص ذهبوا للتصويت لكنهم واجهوا العنف”، وتقول السلطات في كتالونيا أن 840 شخصا أصيبوا خلال محاولتهم الوصول إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم. ‭ ‬