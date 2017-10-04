تركيا : اعتقال ” قيادي رفيع المستوى في تنظيم داعش ” و بحوزته 40 بطاقة شخصية مزورة !

اعتقلت السلطات التركية يوم الثلاثاء، قياديا رفيع المستوى في تنظيم “داعش” الإرهابي يلقب بـ “أبو يوسف” كان يظهر متوفيا في السجلات العراقية، عقب توقيفه في عملية بالعاصمة أنقرة.

وفي إطار التحقيقات التي فتحها مكتب التحقيقات الخاص في النيابة العامة بولاية “صقاريا” التركية ضد التنظيم، جرى التوصل إلى معلومات تفيد أن “حيدر كريم” الملقب بـ “أبو يوسف” الذي يظهر متوفيا في السجلات العراقية، ما يزال على قيد الحياة، وموجود في العاصمة أنقرة.

وعقب ذلك نفذت فرق مكافحة الإرهاب عملية دهم على المكان المحدد في أنقرة، وأوقفت “أبو يوسف” ونقلته إلى نيابة ولاية صقاريا، كي تواصل إجراءاتها بحقه.

وعثرت الفرق على قرابة 40 بطاقة شخصية مزورة في مكان إقامته.

وبدورها، أمرت المحكمة المناوبة في صقاريا باعتقاله بعد إدانته بتهم “ارتكاب إبادة جماعية”، و”الانتساب إلى منظمة إرهابية”، و”محاولة إزالة النظام الدستوري”.

يشار إلى أن “أبو يوسف” شارك في أنشطة ضمن تنظيم القاعدة عام 2011، وعقب ذلك انخرط بصفوف “داعش” في محافظة الأنبار العراقية، وتولى أنشطة قيادية داخله. (ANADOLU)