تركيا : الكشف عن عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركي بين أعوام بين 2011 و 2016

تركيا : الكشف عن عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركي بين أعوام بين 2011 و 2016

أصدرت وزارة الداخلية التركية بياناً كشفت فيه عن أعداد الحاصلين على الجنسية التركية من السوريين والعراقيين ما بين عامي 2011 و 2016.

ونشرت صحيفة “ملييت” التركية، السبت (30/9)، بحسب ما ترجم عكس السير، البيان الذي حددت فيه الوزارة أعداد الحاصلين على الجنسية.

وجاء في البيان : “مابين عامي 2011 و 2016 حصل 7827 سوري و 587 عراقي على الجنسية التركية، وبشكل استثنائي حصل 514 سوري على الجنسية التركية أغلبيتهم دون الـ 18 عام ولديهم أب أو أم تركية الجنسية، ولم يحصل على قيد لدى سجلات النفوس، وبناءً على أساس النسب تم منحهم الجنسية بعد تحقق مديرية الأمن العام من عدم تهديدهم للسلامة العامة والأمن القومي”.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن بيان الوزارة : “تم منح 179 عراقي الجنسية التركية بشكل استثنائي، وذلك بعد تحقق مديرية الأمن العام من عدم تهديدهم للسلامة العامة والأمن القومي”.

المصدر : Milliyet