تركيا : عائلة سورية تحمل الأطباء مسؤولية وفاة رضيعها و مديرية الصحة تنفي ( فيديو )

حملت عائلة سورية مقيمة داخل مخيم للاجئين في مدينة شمدينلي، جنوب شرقي تركيا، الكادر الطبي لأحد المراكز الصحية مسؤولية وفاة طفلها الرضيع نتيجة الإهمال.

وقالت صحيفة حرييت التركية، أمس الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن السوري زكريا فيصل إمام لجأ وزوجته مع أطفاله إلى العراق، ومن ثم انتقلوا إلى تركيا واستقروا داخل مخيم للاجئين بمدينة شمدينلي.

وأضافت أن زكريا ذهب إلى مركز درجيك الصحي بالمدينة قبل يومين برفقة زوجته وطفله السابع البالغ من العمر ثلاثة أشهر، وقام الأطباء بمعاينة الرضيع وإعطائه الدواء.

وتراجعت الحالة الصحية للطفل في اليوم التالي ما دفع العائلة للعودة إلى المركز الصحي إلا أن الطفل فارق الحياة، ليحمل والد الطفل الكادر الطبي في المركز المسؤولية نتيجة تأخر تدخل الأطباء حسب قوله.

وأكد مسؤولو مديرية الصحة في المدينة أن الطفل فارق الحياة على الرغم من تدخل الأطباء ومحاولتهم إنقاذه، نافين في الوقت ذاته أن يكون هناك إهمال من قبل الكادر الطبي.

وبحسب الصحيفة، فإن عملية التحقيق بالحادثة ما تزال مستمرة.

المصدر : Hurriyet